一项由气候、能源和环境部委托开展的研究显示，纸吸管在整个生命周期内对人类的致癌影响指标比普通塑料吸管高6.33倍。这指的是对生产、使用和处置影响的建模评估，而不是使用吸管的人直接患癌的风险，Dawn报道称。

四种材料的比较

研究人员评估了四种吸管：普通塑料吸管、纸吸管、可生物降解塑料吸管，以及由生物基聚乙烯制成的吸管——bio-PE。分析涵盖了16个环境影响类别，从原材料生产到处置。

计算假定，根据国家废物统计数据，73.6%的用过吸管被焚烧，26.4%被送往填埋场。纸吸管的酸化指标也比普通塑料吸管高2.04倍。

对于bio-PE吸管，其致癌影响指标比普通塑料吸管高16.18倍，酸化影响高5.9倍。对于可生物降解塑料，这两项指标分别为3.34倍和1.98倍。

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各类别结果

普通塑料吸管在16个类别中的10个类别里影响最小，其中包括气候变化、酸化、颗粒物和人体毒性。bio-PE在10个类别中的影响最大，包括臭氧层消耗、酸化和烟雾。纸吸管在三个类别中最差，可生物降解塑料吸管则在两个类别中最差。

bio-PE由包括甘蔗在内的可再生植物原料制成，但其化学结构与普通聚乙烯相同，且不会生物降解。研究作者还指出，所有材料制成的吸管都因尺寸小、涂层和胶水而难以回收。

报告纳入的一项针对1001人的调查显示，87.5%的受访者更喜欢塑料吸管。同时，54.4%支持仅在顾客要求时提供吸管，18.4%反对这种做法。研究人员建议不要默认提供一次性吸管。

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