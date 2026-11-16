购买配备37千瓦时电池的基础版大众 ID. Polo Trend 电动车的消费者，交付等待时间最长可达21个月。该车型于7月在欧洲上市，起售价为24,995欧元，WLTP工况下续航里程最高可达334公里。

订单数量翻了一番

据Electrek报道，截至9月中旬，ID. Polo的订单已超过3万辆，等待时间约为10个月。据德国汽车媒体 Edison Media 称，订单数量在大约两个月内翻了一番。

根据这些数据，买家预计将在约七个月后收到运动版 ID. Polo GTI。一名大众经理在接受 Edison Media 采访时表示，公司对生产规模的规划过于保守。

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需求超过大众预期

大众原本预计90%至95%的客户会通过租赁方式购车，但实际租赁比例约为50%。对配备更大容量52千瓦时电池版本的需求也高于预期。

该公司经理表示，约90%的买家选择了可拆卸拖车钩，该选装配置售价为810欧元。Electrek指出，大众优先生产利润率更高的车型，这可能正在影响基础版 ID. Polo Trend 的交付时间。

电动跨界车 ID. Cross 的需求同样超过预期，大众称其为 T-Cross 的电动对应车型。自6月开始生产以来，包括 ID. Polo、ID. Cross、CUPRA Raval 和 Skoda Epiq 在内的城市电动车系列合计已获得近15万辆订单。

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