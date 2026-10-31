在巴西，极右翼政治人物弗拉维奥·博索纳罗在总统选举落败后，宣布自己是该国“真正的当选总统”。据《卫报》报道，这一表述在他发布于社交媒体的声明中保留了58分钟，随后被替换为“巴西领导人”。

选举失利与前往美国

据该报报道，博索纳罗于周二晚间离开巴西并飞往迈阿密——距离败给现任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦48小时后。卢拉以440万张选票的优势获胜。承认其胜选的包括博索纳罗所属政党、他的主要盟友、萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔以及意大利总理焦尔贾·梅洛尼。

抵达美国后，博索纳罗发布了一封据称借助ChatGPT起草的信。他在信中提出有关选举舞弊的虚假说法，并表示将从国外领导巴西反对派。他将自己比作夏尔·戴高乐、古巴独立运动人士何塞·马蒂、委内瑞拉政治人物玛丽亚·科里娜·马查多以及巴西政治人物鲁伊·巴博萨。

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信笺错误与媒体批评

在修正后的信件版本中，信笺上的国徽也被更新。首个版本使用了过时的国徽以及“巴西合众国”这一名称，该国自1967年以来已不再使用这一名称。《卫报》写道，博索纳罗在信中的身份表述是在唐纳德·特朗普政府代表据称对他提出指责后修改的，目的是避免与巴西当局发生外交冲突。

巴西媒体和评论人士严厉批评了这名政治人物的行为。报纸《圣保罗州报》称，这封信不值得耗费墨水，但因其造成的羞耻而不能被忽视。媒体《环球报》将博索纳罗的离境形容为“可耻且隐秘”，其专栏作家梅尔瓦尔·佩雷拉则称这名政治人物为“疯狂的拿破仑”。与被监禁的雅伊尔·博索纳罗关系密切的电视布道者西拉斯·马拉法亚严厉批评博索纳罗的子女，称他们是业余人士和白痴。

美国的反应

美国总统唐纳德·特朗普公开未承认选举结果，称其为“巴西人民的巨大耻辱”。与此同时，《圣保罗页报》获得的一份美国外交电报称，卢拉的胜利“出人意料但已成定局”。当被问及是否认为博索纳罗是巴西合适的领导人时，特朗普回答说他不会干预。

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