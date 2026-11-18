在“Gen Z regelt”运动计划于周五举行活动前夕，德国多个政党的政治人士表达了对青年抗议活动的支持。基民盟/基社盟议会党团副主席安雅·魏斯格伯表示，年轻人有权公开表达自己的担忧和期望，据Tagesschau报道。

这位基社盟政治人士表示，和平抗议是充满活力的民主的一部分。她强调，政治人士必须认真对待青年诉求背后的问题，即使他们并不认同青年所有的立场。魏斯格伯还承认，该国的政治工作在应对年轻一代的问题方面尚未取得应有的成果。

活动参与者的诉求

“Gen Z regelt”倡议要求当局更多倾听年轻人的声音。其诉求包括增加学校资金、采取措施应对生活成本上涨、实现社会公平以及加强气候保护。

此前的示威活动还针对基民盟/基社盟及该联盟的一些倡议，尤其是可能恢复义务兵役制。10月底，许多活动中出现了批评联邦总理弗里德里希·默茨的标语牌。默茨本人当时通过其发言人表示，他认为年轻人的诉求是正当的，并认真对待这些诉求。

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对暴力事件的反应

在10月的和平示威期间或之后，尤其是在美因河畔法兰克福，发生了暴力事件。根据当局的评估，左翼极端主义团体或与抗议本身无关的年轻人可能涉入其中。

在此背景下，来自基民盟的黑森州内政部长罗曼·波泽克提出了禁止后续活动的可能性。青年问题研究者克劳斯·胡雷尔曼称此类提议是严重错误。在他看来，该运动应当更明确地与暴力参与者划清界限；但诋毁示威活动和实施禁令不会帮助年轻人让政治人士听到他们的声音。

除“Gen Z regelt”外，联邦学生大会、教育工作者工会GEW以及“为了未来的星期五”运动也呼吁参加周五的抗议活动。左翼党议会党团主席海迪·赖兴内克、绿党主席费利克斯·巴纳沙克以及德国经济研究所所长马塞尔·弗拉茨舍也表达了对活动的支持。

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