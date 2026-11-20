德国社会民主党和基督教民主联盟的政治人士呼吁修改遗产税和赠与税的豁免规定。起因是有关出版商弗丽德·施普林格于2020年向Axel Springer管理委员会主席马蒂亚斯·德普夫纳转让价值数十亿欧元股票包的调查，Tagesschau报道。

关于股票的调查

包括《明镜周刊》、Manager Magazin和ZDF在内的多家媒体的报道，基于在一次大规模数据泄露中流出的德意志银行内部文件。举报人向世界不同国家的50多家媒体机构提供了超过1500万份内部文件。

在获得该股票包之前，德普夫纳以2.76亿欧元购买了其他施普林格股票。根据调查，这笔购买产生的债务可能帮助他减少赠与税。

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对豁免必要性的审查

据ZDF报道，此案采用了评估免税必要性的程序。如果继承人或受赠人证明自己无法用自有资金支付应缴税款，他们可能被部分或全部免除缴纳义务。

Axel Springer的一名代表代表德普夫纳、施普林格和基金会向Manager Magazin表示，该赠与是在严格遵守税法的情况下办理的，经过审查，并基于税务机关作出的具有约束力的说明。该代表称，赠与税被正确核定，并按照法律规定的金额缴纳。出版社未透露缴款金额。

社民党秘书长蒂姆·克吕森多夫表示，现行规定允许拥有数十亿欧元财富的人合法地向税务机关证明自己没有资金缴税。基民盟工人派别负责人丹尼斯·拉特克也批评了这些豁免规定，强调它们应仅适用于将企业传给下一代。

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