据波兰Interia Sport报道，在克拉科夫中央集市广场发生的枪击事件中受伤的波兰警察阿图尔·莫兰斯基此前曾踢足球。他在2015年至2020年期间效力于波普拉德·穆希纳俱乐部，也曾为当地的奥林匹克队效力。

效力波普拉德·穆希纳

据该媒体报道，莫兰斯基来自小波兰省的波夫罗日尼克村。2016年，他在17岁时于克拉科夫参加了一场比赛，首次亮相波兰第三级别联赛。此后，他经常代表波普拉德·穆希纳一线队征战第三级别和第四级别联赛。

俱乐部主席斯坦尼斯瓦夫·苏乌科夫斯基在接受记者拉法乌·希曼斯基采访时称，这名前球员是一名有抱负的足球运动员，认真对待训练并遵从教练的指示。

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克拉科夫枪击事件

Interia Sport写道，2026年11月7日约15时，克拉科夫中央集市广场发生枪击事件。根据该媒体的信息，6人死亡，另有15人受伤。两名警察——阿图尔·莫兰斯基和雅库布·库利克——也受了伤；按照该媒体的说法，他们制服了持械袭击者。

波普拉德·穆希纳主席表示，计划在莫兰斯基康复后在俱乐部体育场为他举办一场比赛。据Interia Sport报道，波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基向莫兰斯基和库利克授予了波兰复兴勋章军官十字勋章。

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