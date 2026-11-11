英格兰和威尔士警方计划将重点放在500名最活跃的商店盗窃者身上，作为加强打击零售犯罪的一部分。措施将包括对屡犯者进行GPS监控、禁止其进入商业街和市中心，以及作出更严厉的判决。

行动将动员最多17支警察力量

据《卫报》报道，最多17支警察力量将收集其辖区内重复违法行为的证据，以争取更严厉的处罚。该计划获额外拨款250万英镑。

执法部门还将更广泛地使用刑事行为禁令，该禁令可禁止累犯前往商业街和市中心。违法者必须定期出席强化监管法院的听证会。在最严重的情况下，不遵守条件可能导致监禁，外国违法者还可能面临驱逐出境。

统计数据和违法原因

内政大臣沙巴娜·马哈茂德表示，少数人实施了不成比例的大量商店盗窃。她称，这些违法者给企业造成损失，并使零售从业人员在工作中感到不安全。

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政府希望复制2025年布罗姆利Kelleher行动的成果：根据伦敦警察厅的数据，针对10名商店盗窃者的定向措施使该地区有记录的零售犯罪减少了70%。

伦敦警方还表示，104名重复违法者在过去两年中实施了超过5,300起商店盗窃案。

2024年，英格兰和威尔士警方记录的商店盗窃案数量超过50万起，创下纪录。2025年，该数字下降了2%。政府表示，将把执法措施与应对毒品和酒精成瘾结合起来；慈善机构Revolving Doors则强调，需要帮助有成瘾问题、精神障碍和无家可归情况的人士，这些因素可能导致重复违法。

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