澳大利亚首都领地警方将从周一开始，向被控犯有与家庭暴力相关罪行的人，以及在此类案件中受到命令约束的人发送短信。正如澳大利亚广播公司新闻报道，这一新系统将试行六个月。

提醒相关义务

“家庭暴力保释、命令与合规短信服务”将提醒收件人必须遵守的保释条件和命令。这些短信还将提供有关支持服务的信息和警方联系方式。

执法部门指出，在试行期间，并非所有受到家庭暴力案件保释条件或命令约束的人都会收到短信。警方必须确定，此类提醒是否会影响对既定条件的遵守，以及是否有助于减少违规数量。

澳大利亚首都领地警务部长玛丽莎·帕特森表示，自去年7月以来，警方已收到超过5,500起家庭暴力案件报告。代理警察总长理查德·钦表示，警员平均每天应对12起家庭暴力和家庭内部暴力事件。

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对有效性的质疑

钦表示，短信不会取代警方确保遵守保释条件和命令的工作。代理督察、侦探萨姆·诺姆表示，收件人不会获得新信息：短信只会发送给已经了解自身条件并已收到命令副本的人。

警方表示，并不认为这些短信可能引发对条件或命令的违反。诺姆指出，其他司法管辖区的类似服务促进了对要求的更好遵守。

与此同时，澳大利亚首都领地家庭暴力危机服务机构首席执行官苏·韦贝克质疑该倡议能否提高受暴力影响者的安全。她表示，该组织未就该倡议获得直接咨询，因此她不清楚将如何建立联系、短信将以何种方式发送，以及将使用哪些信息把人们转介至干预或支持项目。

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