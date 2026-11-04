澳大利亚北领地警方承认，因涉嫌违反保释条件而向联邦议员卢克·戈斯林发出的正式警告，可能是错误识别所致。戈斯林代表包括达尔文在内的所罗门选区，并否认有关违法行为的指控，澳大利亚广播公司新闻报道。

戈斯林被控于7月在达尔文举行的泰国节期间袭击北领地行政长官戴维·康诺利，面临两项指控。根据保释条件，在法院审理期间，这名议员不得接近康诺利15米以内。

咖啡馆照片

9月，康诺利的妻子苏·布罗斯南向警方提交了照片，她称这些照片显示该议员于9月1日出现在卡伦湾Boatshed咖啡馆附近。康诺利和布罗斯南表示，他们在约8时20分看到了戈斯林：据称，他起初坐在邻桌，随后进出咖啡馆建筑物，两次距离这名行政长官不足15米。

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照片中可见一名身穿白色T恤、长相类似戈斯林的男子，但只有一张照片能看到其侧脸。侦探莎拉·哈钦森告诉该议员的律师，康诺利和布罗斯南确信身份识别无误。同时，她表示戈斯林在达尔文可能有一名长相相似的人，并指出，如果确认该议员当时不在咖啡馆，警告可能会被撤销。

辩方立场

辩护律师马蒂·奥斯特告诉警方，他的当事人在所述时间正送孩子上学，并不在Boatshed。辩方代表梅根·多纳希申请传票，以获取戈斯林子女学校和达尔文一家酒店的监控录像。辩方认为，这些证据可能证实对另一人的错误识别，并有助于核查康诺利和布罗斯南在袭击案中证词的可靠性。

戈斯林此前还被指控在8月另行违反保释条件，但检察官于上周撤回了该项指控。有关袭击指控的案件将于本月在达尔文法院再次审理。

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