澳大利亚悉尼机场在收到发往机场的威胁后，联邦警方进行了预防性检查。澳大利亚联邦警察的武装人员迎接了周四晚间从东京抵达的全日空NH899航班乘客。

据ABC News Australia报道，飞机于约20:00降落。乘客帕特里克·怀尔德表示，人们被告知存在安全问题，并被要求在机上再停留20分钟，但等待持续了约一个半小时。

离开飞机后，乘客被要求排成一列，并将行李放在地上接受警犬检查。随后，他们被带到免税店附近的区域，在能够领取行李箱前又等待了约一小时。

警方声明

澳大利亚联邦警察证实，周四18:00过后不久，在机场收到威胁后进行了预防性检查。该机构表示，机场、乘客和工作人员的安全是优先事项。

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官员目前尚未证实悉尼事件是否与欧洲航空业面临的一波威胁有关。

欧洲航空公司收到的威胁

周四，欧洲至少27个航班因炸弹威胁受到扰乱。飞机被改降至其他机场，部分航班由战斗机护航，乘客则被疏散接受检查。

受事件影响的航空公司包括Ryanair、Wizz Air、Aer Lingus、Finnair、LOT Polish Airlines、easyJet、Iberia、Air Europa、Air Serbia、Aegean Airlines和SAS。目前没有在接受检查的飞机上发现爆炸物的数据；所有事件目前均被视为虚假警报。欧盟启动了各国之间的航空安全信息共享机制，以查明这些威胁之间可能存在的关联。

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