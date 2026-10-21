澳大利亚儿童和青少年在互联网上被激进化的速度已缩短至短短数日，而此前这一过程可能持续数月甚至数年。澳大利亚联邦警察代理副警务专员桑德拉·布斯在议会情报与安全联合委员会听证会上表示，据澳大利亚广播公司新闻报道。

布斯称，掠夺者正在网上寻找易受影响的儿童。她举例称，一名13岁男孩被起诉，警方称在其住处发现了一本笔记本，其中写有向同学开枪的计划。“这不是发生在美国。这发生在澳大利亚，”这名警方代表说。

人工智能和加密应用程序

联邦警察将激进化的迅速传播与人工智能、一个积累不满情绪的世代的成长、年轻人对意义和归属感的寻求，以及在线网络的复杂性联系起来。澳大利亚安全情报组织副总干事克莱尔·麦金尼斯表示，潜在犯罪者使用人工智能聊天机器人搜索信息并策划袭击。

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她表示，这类工具可以缩短策划袭击所需的时间。麦金尼斯还称，加密应用程序是情报机构长期面临的问题，因为它们使人们能够保持匿名。

可能扩大权限

布斯表示，澳大利亚联邦警察正在考虑提议扩大权限，以便更积极地干预危险的在线群组。选项包括在聊天群中发布信息，警告参与者执法人员的存在。

自2020年以来，澳大利亚反恐机构已处理涉及65名12至17岁儿童的案件，其中35项调查最终提出指控。内政部还证实，一名11岁儿童参加了去激进化项目。反恐协调员布伦丹·道林指出，此类项目的大多数转介来自执法机构，这意味着许多人被发现时已经太晚。

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