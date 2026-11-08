巴西警方正在调查一个由美国、阿根廷和以色列特工组成的网络，可能参与了弗拉维奥·博索纳罗在总统选举失利后离开该国一事。阿纳多卢通讯社援引一名曾与《华盛顿邮报》交谈的未具名巴西高级官员报道了这一消息。

调查可能的协助行为

该官员表示，一名前以色列摩萨德情报人员跟随载着博索纳罗前往阿根廷边境方向的面包车。弗拉维奥·博索纳罗在总统选举第二轮中输给路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦；他在接受《华盛顿邮报》采访时拒绝透露自己离开巴西的路线。

他也没有回答美国官员是否曾帮助他。美国国务卿马尔科·鲁比奥驳回了有关华盛顿参与其中的猜测，称美国政府没有直接参与任何与其离境有关的行动。

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博索纳罗的声明

弗拉维奥·博索纳罗解释称，他决定在美国寻求庇护，是因为他相信巴西的民主机构已不再正常运作，并且他可能因表达政治观点而面临逮捕。他还表示，据他所说，美国总统唐纳德·特朗普也认同对巴西局势的这一判断。

这名政治人物曾多次在未提供证据的情况下质疑选举的公正性，并对选举机构有关投票公正的结论提出质疑。他表示，其父亲、前总统雅伊尔·博索纳罗在最高法院法官亚历山大·德·莫赖斯要求交出护照后感到害怕；该要求是在一项洗钱调查框架内提出的。

雅伊尔·博索纳罗因在2022年选举失利后筹备政变一案被判处27年监禁。据《华盛顿邮报》报道，巴西执法部门几乎不指望能将他的儿子从美国带回；一名高级安全官员将拘留弗拉维奥·博索纳罗的可能性评估为零。

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