在英国伦敦，警方正在调查两名女性提出的涉及演员兼喜剧演员拉塞尔·布兰德的疑似强奸报案。BBC News报道。

此前，萨瑟克刑事法院的陪审团在为期三周的审判后，认定布兰德一项强奸罪和三项性侵犯罪名成立。同时，他被判两项强奸指控及一项企图实施猥亵侵犯指控不成立。

历时三年的调查

负责警方调查的伦敦警察厅警探总警司安迪·弗比表示，在判决后，可能会有其他女性站出来。据他称，法院的决定可能会给予她们勇气和信心，报告可能发生的犯罪行为。

警方在2023年9月相关报道发布后开始调查其他涉及布兰德的举报。当时，《泰晤士报》、《星期日泰晤士报》和第四频道的《Dispatches》节目报道称，四名女性指控他实施强奸、性虐待和情感虐待。布兰德坚决否认这些说法。

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证词与指控

伦敦警察厅成立了名为“Actinolite行动”的独立调查小组。执法部门表示，调查人员收到了超过340份证词，其中包括来自布兰德前雇主、同事和熟人的证词。

所有举报均涉及久远事件，最早的一份报案描述了27年前发生的事件。因此，调查没有闭路电视录像或法医证据。

2025年4月，布兰德首次被起诉；同年7月，他又面临附加指控：一项强奸罪和一项性侵犯罪。在警方讯问中，他表示自己不认识报案人，也不记得她们所描述的事件；任何性行为，如果确实发生过，都是双方自愿的。他还否认了附加指控。

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