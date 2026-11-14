阿拉伯联合酋长国迪拜警方称，已揭露一个团伙，该团伙招募人员开设银行账户和数字钱包，随后取得对这些账户和钱包的控制权。执法部门称，这些账户被用于投资诈骗方案，并用于转移通过诈骗活动获得的资金。

利用他人账户信息的方案

据《The National》报道，此次行动由迪拜警方刑事侦查总局开展。警方称，该网络成员向经济脆弱人群提供报酬，以换取银行账户登录凭证。

在登录信息及其他数据被交出后，该团伙成员便获得账户访问权限，并通过这些账户进行可疑金融交易。使用登记在他人名下的账户，意在掩盖资金的实际接收者，并使追踪资金来源和流向更加困难。

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对账户持有人的警告

警方称，其通过情报收集发现了该网络，随后该网络成员被拘留。执法部门警告，允许他人使用自己银行账户或数字钱包的人可能面临法律后果，尤其是在此类账户被用于诈骗或洗钱的情况下。

公众被呼吁警惕以开设账户或提供银行信息为条件的轻松赚钱提议。可通过Police Eye服务、eCrime平台、迪拜警方网站或应用程序，或拨打901联系中心，举报可疑金融提议。

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