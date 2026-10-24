尼日利亚埃努古州警方确认，暴力犯罪响应组反邪教部门的一名警员在行动中开枪打伤当地艺人伊祖丘克武·恩纳吉（Izuchukwu Nnaji），艺名为Stone。该男子被送往医院，随后被宣布死亡，Premium Times Nigeria报道。

警方版本

据埃努古警方发言人丹尼尔·恩杜克韦（Daniel Ndukwe）称，在收到信息后，警方在The Bull酒店开展了行动。警方表示，诺沃里耶·奇德拉·凯尔文（Nworie Chidera Kelvin），艺名Akidi，曾入住该场所；执法人员怀疑他涉嫌贩毒、非法持有武器以及加入Vikings Confraternity。

执法人员称，已拘留Akidi及另外9名年龄在17岁至28岁之间的人。警方表示，行动中查获了被认为是大麻的干燥植物物质、据称用于称量毒品的秤，以及43,400尼日利亚奈拉。

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枪击事件的情况将被调查

警方称，恩纳吉和另一名未具名嫌疑人试图逃跑时从窗户跳出。按照该部门的说法，在追捕过程中，两人据称试图从一名行动人员手中夺走武器。在扭打期间，武器走火，导致恩纳吉受伤，另一名男子逃脱。

此前，数百名年轻人因该艺人的死亡举行抗议。据该媒体报道，恩纳吉于周三凌晨约3时在酒店被拘留；当时他在与朋友庆祝生日后住在该酒店。周四，他的遗体在帕克莱恩地区埃努古州立大学教学医院的太平间被发现。

州警察专员比特鲁斯·吉瓦（Bitrus Giwa）下令进行彻底调查。负责州情报部门的助理专员将查明事件情况，并核查行动及使用枪支是否符合既定标准和法律。警方表示，被认定有罪的警员可能面临纪律处分。

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