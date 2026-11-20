海地安全部队在太子港西郊的马蒂桑地区启动了针对武装帮派的大规模行动。国家警察表示，冲突中至少34名疑似帮派成员死亡。正如France 24报道，警察与一个行动小组联合行动，该小组包括私营安保公司Vectus Global的员工。

战略走廊内的行动

马蒂桑位于Route 2公路沿线，这条公路将海地首都与该国西部和南部地区的重要城市相连。这是自帮派五年前在那里建立控制以来，该地区首次重大行动。当地媒体报道了激烈枪战和爆炸性无人机的使用，警方则发布了装甲车辆穿越该地区的视频。

在马蒂桑被控制前，每天有数千人经由此地通行。据France 24报道，帮派阻碍货物运往首都和从首都运出，收取通行费，或向汽车和巴士开火。人道主义工作人员和平民被迫使用绕行路线或乡村道路。

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对抗背景

对马蒂桑控制权的争夺始于2021年6月，当时来自格朗拉文和维拉日德迪厄的帮派袭击了蒂布瓦组织。根据联合国截至2022年7月的数据，冲突迫使至少1.9万人离开家园，并总共影响约80万人。

与此同时，联合国支持的反帮派部队正在太子港的塔巴尔地区和阿蒂博尼特中部地区开展行动。该部队表示，在沿Route 5公路推进并清除帮派用于孤立社区、控制关键路线的障碍物时遭到射击。冲突仍在持续，海地正为十多年来首次选举做准备。

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