海地警方发现了一辆装甲车的烧毁残骸。据警方掌握的信息，4名失踪的萨尔瓦多航空技术人员可能使用过这辆车。该车辆在该国首都太子港附近克鲁瓦德布凯市镇的圣托地区被发现。The Rio Times报道。

警方于11月3日宣布发现该车辆。4名技术人员于10月18日在该地区遭袭后失踪，目前仍未确定他们的下落。此次行动由海地警方、联合国支持的国际反帮派部队（GSF）以及萨尔瓦多军方人员联合开展。

萨尔瓦多分遣队的地位

萨尔瓦多总统纳伊布·布克莱向海地派遣了超过2000名军事人员。与此同时，联合国秘书长发言人斯特凡·迪雅里克表示，只有约200名萨尔瓦多军人属于GSF的管辖范围。他还强调，任何安全行动都必须遵守国际人权法。

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海地总理阿利克斯·迪迪埃·菲斯-埃梅表示，外国部队在海地当局领导下行动。萨尔瓦多军方人员于10月30日开始武装巡逻。跨国有组织犯罪全球倡议分析师罗曼·勒库尔指出，关于使用武力的规则、指挥链、目标以及萨尔瓦多单独部署的持续时间仍不明确。

伤者数据

国际人道主义组织“无国界医生”表示，在10月18日后的八天内，30人因枪击和无人机爆炸受伤。该组织海地任务负责人达维娜·盖尔斯担忧，武装对抗将导致新的人员伤亡。

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