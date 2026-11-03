印度尼西亚警方点名了13名嫌疑人，他们涉嫌招募58名本国公民前往俄罗斯担任雇佣兵。嫌疑人中包括两名俄罗斯人和一名乌克兰公民。据Channel NewsAsia报道，执法部门正在调查可能的人口贩运案件。

承诺提供物流工作

根据印尼国家警察的数据，招募人员通过社交媒体、招聘网站和即时通讯应用寻找人员。据称，受害者被提供海外高薪工作，涉及物流、边境安全以及国防设施建设领域。

调查人员称，这些公民通过筛选并抵达俄罗斯后，被引导签署担任雇佣兵的合同。随后，他们本应接受培训，并可能被派往冲突地区。

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承诺的款项未到账

招募人员承诺，签约奖金最高为3.5万美元，月薪约为3000美元。部分受害者还被承诺获得超过300万印尼盾的子女补贴及其他福利。大雅加达地区警察发言人丽塔·武兰达丽·维博沃表示，实际金额远低于承诺，一些人完全没有收到款项。

在警方收到5份报案后，执法人员确认了58名疑似受害者。印尼国家警察、西雅加达警方、大雅加达警方和茂物警方均参与了调查。在茂物警方调查的一起案件中，这些人被临时安置在苏卡曼特里村，等待被送走。

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