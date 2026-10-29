以色列警方未发现能够证实总理本雅明·内塔尼亚胡所属利库德集团关于议会选举期间存在舞弊的说法的证据。据阿纳多卢通讯社援引《今日以色列报》报道，中央选举委员会目前也未看到有理由怀疑投票的完整性。

利库德集团的投诉

此前，利库德集团称，阿拉伯政党据称通过贿赂、恐吓、暴力、伪造以及使用被禁止的软件动员选民而“窃取”了选举。该党表示，正向警方、国内安全部门辛贝特以及选举委员会提交数百份证词和证据，并要求展开调查。

选举委员会确认已收到利库德集团的投诉，并表示正按照审查所有政治力量申诉的常规程序进行审议。据《以色列时报》报道，委员会周二表示，未发现干预选票计票的系统性迹象，而个别报告正在被紧急核查。

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初步结果

上述指控是在一项预测背景下提出的：以阿拉伯人为主的拉阿姆党和联合名单党可能合计赢得创纪录的19个席位。在近90%的选票完成计票后，内塔尼亚胡阵营预计将在拥有120个席位的以色列议会中获得53席，而由雅沙尔党领袖加迪·艾森科特领导的阵营预计获得48席。

获得议会多数至少需要61个席位，因此两个阵营均未达到这一门槛。结果仍属初步结果：数十万张“复式信封”选票尚待统计，其中包括军人和外交官的选票。

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