以色列警察总监丹尼·列维下令对执法人员在近期选举期间的行动进行全面审查，其中包括在投票日逮捕三名联合阿拉伯名单党（Ra'am）活动人士一事。据阿纳多卢通讯社报道，审查结论须在一周内提交。

警方表示，副总监亚伊尔·赫兹罗尼将分析该机构工作中的系统性、组织性和指挥层面问题。审查还将涉及决策程序以及参与行动的部门之间的协调。该机构强调，此次审查不会妨碍正在进行的调查。

以色列媒体报道

以色列电视台Channel 12的一项调查称，在投票前，代总理本雅明·内塔尼亚胡的办公厅主任伊多·诺登就Ra'am活动人士一事向警察总监办公室提出投诉。据该电视台称，他还向警方指引了一个信息来源，而该来源是一名前总理办公室工作人员。

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据Channel 12的说法，警方将这些信息和投诉作为拘留活动人士并搜查其住所的依据，但并未持有逮捕令或搜查令。以色列公共广播机构KAN报道称，在投票站开放前数小时，这些活动人士因涉嫌贿赂选民而被拘留。此后他们被释放，而据KAN称，该案件接近结案。

总理办公室的回应

据《国土报》报道，总理办公室证实诺登将该消息来源与警方联系起来，并未否认此人此前曾在该办公室工作。同时，该办公室称相关报道不实，并表示诺登获得了有关可能犯罪的信息，并作为一名守法公民将其转交给警方。

Channel 12还报道称，辛贝特安全机构负责人戴维·齐尼在选举日请求许可监听五名阿拉伯裔议员的电话，原因是怀疑存在外国干预。据该电视台称，总检察长加利·巴哈拉夫-米亚拉驳回了这一请求。

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