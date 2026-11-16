以色列警方将一个古老的《托拉》卷轴盒归还给一个家庭，该卷轴盒于2005年从耶路撒冷一座犹太会堂被盗。这件曾从伊朗带到以色列的文物，是在一次针对武器贩子的秘密行动中发现的，《耶路撒冷邮报》报道。

在逮捕行动中发现

警方表示，该卷轴盒是在耶路撒冷区中央单位开展的一次大规模逮捕行动中，从一名嫌疑人的住所查获的。执法人员在检查这件文物时发现了一段刻有捐赠者姓名的铭文。这为确认该物品的来源及其合法所有者提供了依据。

调查人员查明，这件文物于2005年从耶路撒冷的一座犹太会堂被盗。他们还确认，这卷《托拉》是以色列前驻德黑兰大使为纪念其父亲而捐赠给该犹太会堂的。调查开始时，这名外交官已经去世，但警方找到了他的儿子。

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归还家人

上周，这名前大使的儿子被邀请到耶路撒冷区中央单位办公室，在那里获交还这个被找回的卷轴盒。警方称，在对该物品进一步研究时发现，它被找到的当天正是按照犹太历计算的祖父忌日——也就是获捐赠纪念的那个人。

耶路撒冷区行动调查部门负责人埃兰·阿斯拉夫表示，在确认该文物从犹太会堂被盗后，执法人员认为将其归还给家人是他们使命的一部分。

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