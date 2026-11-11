据Polsat News报道，柬埔寨警方于2026年1月从一处封闭中心解救了一名33岁的加纳公民。该男子称，外国人在那里被迫从事网络诈骗。他于2025年11月抵达该国，此前相信了一份行政人员工作机会，该职位月薪1000美元，并提供住宿和食物。

工作变成诈骗计划

抵达后，该男子被从机场带往一处封闭园区，护照和手机被没收。他被要求签署一份为期两年的合同，但据他所说，原先约定的是工作一年。当他拒绝签署文件时，警卫开始威胁他。

在培训期间，这名加纳公民得知，他需要在网上寻找人员，并向他们提供远程工作，承诺可以轻松赚钱。潜在受害者同意交流后，一名有经验的诈骗者便会接手对话并骗取钱财。该男子拒绝参与这一计划。

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拘禁与获救

受害者称，对方要求他为被运送到柬埔寨支付6000美元。由于他没有这笔钱，他被关在黑暗房间里一个月，遭到殴打，包括被棍棒殴打，还被使用电击器，并被打断手腕。他表示，至今仍无法握紧左手。

警方突袭是全国范围内打击强迫外国人从事网络诈骗团伙行动的一部分。根据CyberScamMonitor的数据，柬埔寨已确认至少有182个此类中心，其数量可能达到约300个。国际移民组织曾警告称，来自80多个国家的受害者会落入这些中心，并估计东南亚类似场所中的人数多达30万。

获救后，该男子身无分文，曾露宿金边街头，并在一处外国人营地等待被驱逐出境。国际特赦组织表示，柬埔寨当局没有将该组织调查的、离开类似中心的73人中的任何一人认定为人口贩运受害者。柬埔寨政府否认这些指控。2026年10月14日，Eos Collective组织为该男子购买了前往加纳的机票。

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