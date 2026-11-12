澳大利亚首都领地警方正在审查一名有智力障碍的原住民女性被拘留的情况。该女子在堪培拉迪肯地区的一个公交车站被使用电击枪。澳大利亚广播公司新闻援引警察副总长理查德·钦的话报道了此事。

拘留经过

事件发生在2026年1月，此前一名公民报告称，该女子据称携有一把刀。本周提供给澳大利亚广播公司的随身摄像机录像显示，她请求警察不要使用电击枪，并称自己没有做错任何事。

据该媒体报道，该女子被摔倒在地，背部遭到电击枪电击，被戴上手铐并头部朝前被放入一辆警用厢式车。随后检查她的包时，发现的是两把剪刀，而不是一把刀。

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案件审查与诉讼

9月，特别治安法官肖恩·里希特批评警方的行为，称其不正当且过度强硬。钦表示，治安法官的评论使警方注意到这一问题。他还表示，参与拘留的警员仍在执勤。

澳大利亚联邦警察协会主席亚历克斯·卡鲁阿纳为执法人员的行为辩护。据他所说，该女子先向警察挥拳，而他们掌握的关于可能有刀的信息，要求为社区安全采取果断行动。

该女子已对警方提起诉讼，称自己遭到袭击和殴打，并指称其人权受到侵犯以及官员存在不当行为。警方尚未被要求在该案中提交答辩。在该女子于9月被判刑前，除无合理理由持有刀具的指控外，针对她的所有指控均已撤销。

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