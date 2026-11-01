据Nation Kenya报道，肯尼亚警方在2027年大选前加强了针对犯罪团伙及参与扰乱政治集会人员的措施。

警察指挥层会议

周五，坎贾在恩贡的国家警察领导学院会见了肯尼亚警察、行政警察和刑事调查局的高级指挥官。他们讨论了2027年选举的筹备工作。独立选举与边界委员会的代表也参加了会议。

总监察长表示，打击帮派和犯罪团伙是所有指挥官的职责。他称，如果现在不对这些团伙采取行动，它们可能在选举期间构成威胁。为期两天的会议与会者讨论了各自地区的安全措施。

坎贾还表示，警方已转向以情报为基础的行动。据他所说，执法机构正在审理涉及政治煽动、帮派活动以及在社交媒体上传播仇恨和宣传内容的案件。部分警员正在接受专业培训，以加强选举前的工作。

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政府关于安全的声明

肯尼亚内政事务内阁部长基普春巴·穆尔科门在埃尔盖约-马拉奎特县卡莫伊表示，政府已制定策略，以举行“自由、公正与和平”的选举，并且不会允许暴力行为。他指出，安全部门已加强针对参与扰乱政治活动和恐吓公民人员的行动。

穆尔科门表示，当局将继续在此前记录到政治暴力的地区采取措施。他补充说，即将到来的竞选活动应是政策纲领和政治主张的竞争，而不是恐吓和冲突。

坎贾还向参议院国家凝聚力、平等机会与区域一体化委员会通报了确保安全和包容性选举的措施。他表示，指挥官正在研究此前选举期间的安保组织工作，并改进行动工作。警察局长还特别强调，在维护公共秩序时必须尊重人权。

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