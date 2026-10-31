在加德满都，尼泊尔警方表示，在总理办公室对媒体和社交媒体上批评执法部门的报道表示担忧后，警方传唤记者作出说明。同时，总理办公室否认事先知晓记者被拘留一事，或参与其中，据《加德满都邮报》报道。

媒体工作人员被拘留

周五下午，便衣警察拘留了Nepal Press的Bishwamani Subedi、Motive News编辑Shobharaj Baral以及DNA Khabar总编辑Dhiraj Basnet。他们还在日报Naya Patrika的编辑部试图拘留记者Navaraj Mainali近三个小时。

在警方行动受到批评后，警方发言人Abi Narayan Kafle表示，网络局传唤了数名媒体工作人员，以获取有关涉及警方的材料和报道之真实性、事实依据及法律依据的基本信息。

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总理办公室的立场

警方声明称，总理办公室对执法部门所称虚假报道的持续传播表示担忧。警方评估认为，这可能损害外界对该部门专业性的看法、公众对其的信任、政府与警方之间的关系，以及其调查工作。

总理Balendra Shah的通讯顾问Deepa Dahal表示，总理、其秘书处及办公室均未事先获悉该事件。她说，Shah在得知拘留事件后，下令立即释放记者，并要求不要进入编辑部，也不要在其中对媒体工作人员采取措施。

执政党Rastriya Swatantra Party也批评了警方的行动。警方则表示支持新闻自由和记者安全。

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