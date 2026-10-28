尼日利亚赞法拉州警方因一段在社交媒体上传播的视频拘留了乌马尔·易卜拉欣。执法人员称，该男子在视频中呼吁武装一个团体，以袭击埃努古州和高原州的基督徒。嫌疑人在被拘留后被带到记者面前，Premium Times Nigeria报道。

视频录制情况

该州警察专员穆罕默德·贝洛表示，视频拍摄于10月23日。据他称，当时易卜拉欣正带领Jama’atu Izalatil Bidi’a Wa’ikamatus Sunnah组织，即JIBWIS的一个急救小组，前往马拉敦地方政府区的一座清真寺。

易卜拉欣被称为JIBWIS成员。视频出现后，他被移交给执法部门。警方表示，该男子将出庭受审，计划以扰乱公共安宁、煽动仇恨和刑事恐吓罪名起诉他。执法人员援引了该州刑法第77、78和380条。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

JIBWIS的反应

JIBWIS全国主席阿卜杜拉希·巴拉-劳谴责了该视频，并呼吁国家安全局、警方及其他安全机构查明参与录制视频的人员，并追究责任人的责任。

巴拉-劳表示，呼吁暴力和煽动行为不符合JIBWIS的价值观、教义和目标。他还强调，身着该组织急救小组的制服或身处其成员之中，并不意味着有权代表JIBWIS或以其名义发言。据他称，该事件可能是外部势力为损害该组织声誉并破坏该国和平而策划的。

关注我们在