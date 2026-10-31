巴基斯坦开伯尔-普什图省警方已将侦察无人机和反无人机系统整合至白沙瓦“安全城市”项目的指挥控制中心。Dawn报道称，这将能够集中监控警方无人机传回的视频，包括在警方和反恐部门开展行动期间。

集中监控

“安全城市”项目主任、副警察总监伊贾兹·艾哈迈德表示，安装在白沙瓦及其他城市的反无人机系统已接入该中心。据他介绍，该系统旨在确保迅速发现并消除敌对四旋翼飞行器和无人机。

现代反无人机系统已部署在白沙瓦，以及德拉伊斯梅尔汗、拉基马尔瓦特、坦克和班努等地区。该省偏远和敏感地区的警员还获得了反无人机枪。

无人机在该省任何地区行动期间拍摄的视频将传送至中央指挥控制中心。艾哈迈德表示，这将使警方领导层能够获取当地局势信息，并支援正在开展行动的单位。

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无人机专门部门

开伯尔-普什图省警方还成立了一个专门部门，其人员接受了使用无人驾驶飞行器及对抗无人驾驶飞行器的培训。该部门人员接受了无人机操控、空中监视、情报收集、反恐、敏感设施保护以及在高风险行动中使用无人机技术的培训。

据Dawn报道，这是该国警方机构成立的首个此类部门。一名官员指出，该部门人员不仅能够使用无人机开展监视，还能够对敌对无人机实施电子反制。

与此同时，艾哈迈德承认，部分地区缺乏互联网连接是一个问题。警方正与空间与高层大气研究委员会Suparco共同努力解决这一问题。

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