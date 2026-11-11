在巴基斯坦古吉拉特县的库拉乔尔村，四名身份不明者枪杀了一名名叫菲亚兹的男子。警方表示，已在该谋杀案中拘留了他的妻子考萨尔·比比和儿子阿里·哈桑，据《黎明报》报道。

死者兄弟的说法

被害人的兄弟阿夫塔布·瓦拉伊奇向警方提出投诉。他表示，菲亚兹上周从伊朗返回，随后遭四名身份不明的袭击者枪杀。

报案人称，菲亚兹的儿子和妻子与他存在家庭矛盾，并据称策划了这起谋杀。按照他的说法，考萨尔·比比和阿里·哈桑当时在犯罪现场，枪击发生后与袭击者一起骑摩托车离开。

执法人员和旁遮普法医科学局的专家抵达现场并收集了证据。遗体被送往阿齐兹·巴蒂·沙希德教学医院，在那里进行了尸检，随后交给亲属。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

警方调查

警方表示，已根据《巴基斯坦刑法典》第302、109、148和149条，对四名身份不明的袭击者和两名被指认的嫌疑人立案。

另据报道，在古吉拉特-萨达尔地区，警方正在调查一名古吉拉特大学学生提出的强奸报案。执法部门称，该学生表示，一名在恰克-布拉村经营理发店的熟人将他叫到店内，用枪威胁后强奸了他，用手机拍下过程，并以勒索方式索要钱财。

报案人称，对方勒索的金额至少为50万巴基斯坦卢比。案件已根据《刑法典》第376条立案，调查仍在进行中。

关注我们在