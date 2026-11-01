巴基斯坦警方称已拘留五名嫌疑人——《黎明报》

巴基斯坦上迪尔地区警方表示，已拘留6名涉嫌袭击和恐吓一名少年男孩的嫌疑人中的5人。据称由部分嫌疑人录制的事件视频数日后出现在社交媒体上，并促使警方采取行动，《黎明报》报道。

受害者陈述

根据瓦里警方10月30日根据该男孩投诉登记的FIR材料，事件发生于10月25日。这名少年称，一名朋友邀请他见面，随后两名男子——其中一人是一名身份不明的tehsildar——强行将他带上汽车，并将他带到欣卡赖一栋未完工的房屋。

据投诉人称，将他带到该房屋的两名男子和另外三人将他关在一个房间里约三小时。他还称，两名男子和另一人用手机录制事件，而另外两人则用脚踢、拳打和棍棒殴打他。男孩称其右小腿、双臂及身体其他部位剧烈疼痛。

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案件调查

FIR点名了6人，其中包括受害者的朋友。被拘留的5人中，没有据该男孩所称强迫他上车的两名男子中的一人。瓦里警区副警监法赫尔-伊-阿拉姆证实了这些拘留行动。

该案依据巴基斯坦刑法中有关绑架或非法转移未成年人、非法拘禁、刑事恐吓、骚乱及非法集会的条款立案。受害者解释称，他延迟向警方报案是因为嫌疑人的威胁；据他所说，嫌疑人威胁要公开该录像。《黎明报》指出，FIR中陈述的说法尚未得到独立核实，警方已展开调查。

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