南非德班高等法院将于周五审理警方就 March and March 运动及其创始人贾辛塔·恩戈贝塞-祖马提出的紧急申请。警察部长菲罗兹·卡查利亚和夸祖鲁-纳塔尔省警察总监恩兰拉·姆赫瓦纳齐中将请求法院禁止被申请人在德班指定区域组织、指挥或动员游行和抗议车队的参与者，其中包括内政部难民接待中心附近地区。

据TimesLIVE报道，该申请是在 Che Guevara Road 上的该中心周边紧张局势持续数周后提交的。警方援引情报称，该中心可能面临纵火威胁，并担忧在上周一名外国公民于德班中央商务区遇害后发生报复。

警方要求实施哪些限制

该申请还提议禁止袭击和骚扰他人、抢劫、纵火、损坏财产以及袭击内政部办公场所。其中还专门提到封锁入口及恐吓他人，以阻止他们进入建筑物。

March and March 发言人桑迪莱·杜贝驳斥了有关该中心可能遭纵火的说法。他表示，该运动被当作警方失职的“替罪羊”，而当局依赖的是传闻。杜贝还称，March and March 反对抢劫和破坏基础设施。

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在有关法院申请的报道发布后，恩戈贝塞-祖马在 Facebook 上写道，该运动将在庭审结束后举行游行。她表示，参与者不会向“独裁手段”让步。

德班的紧张局势

由约190个公民组织组成的 Siyafana Sonke Action Campaign 联盟表示，难民接待中心已被封锁数周，并支持警方的法院申请。该联盟称，该区域已成为暴力游行和袭击的集结地点。

由于针对移民的袭击和仇外事件，德班市中心地区数月来一直处于高度戒备状态。上个月，夸祖鲁-纳塔尔省省长塔米·恩图利调动了军队。南非总统西里尔·拉马福萨表示，他已将南非国防军在该省的部署延长至11月底。

夸祖鲁-纳塔尔警方表示，四名男子已因与袭击外国人有关的案件出庭，其中包括在德班市中心殴打一人及导致另一人死亡的案件。

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