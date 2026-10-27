南非格克贝哈警方救出了15只野生陆龟，它们被饲养在一处住宅院内的简易围栏中。执法人员在院子的另一侧发现另外4只陆龟已经死亡。女屋主无法提供饲养这些动物的许可证，并自愿将它们移交给警方，《每日马弗里克》报道。

陆龟在另一起调查中被发现

芒特路警察局家庭暴力、儿童保护和性犯罪调查部门的警员于10月23日发现了这些动物。当时，他们正在查蒂地区调查另一起案件。

警方联系了防止虐待动物协会，该协会接管并照料这些陆龟。格克贝哈警方发言人桑德拉·扬瑟·范伦斯堡上尉表示，此后没有立案。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

动物在自然保护区获放归

获救的陆龟包括豹纹陆龟、山地陆龟和角陆龟，它们被移交给野生动物专家进行康复治疗。其中一只动物因龟壳受伤接受了救治。防止虐待动物协会督察贝弗莉·雷德迈耶表示，幸存的陆龟随后被放归格伦克卢夫自然保护区。

在南非，捕捉、收集或饲养野生陆龟，以及未经环境保护部门正式许可运输它们，均属违法。根据濒危野生动物信托基金的数据，该国有13种陆龟，其中大多数为特有种。该组织在2024年12月报告称，由于栖息地丧失、偷猎和乌鸦捕食，三种濒临灭绝物种的种群数量正在下降。

关注我们在