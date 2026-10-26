尼日利亚塔拉巴州卡里姆-拉米多地区的宾纳里村，在每周集市日遭到武装人员袭击。州警方称，共有58人死亡，其中15人在试图乘坐一艘超载船只渡河逃生时溺亡，Premium Times Nigeria报道。

袭击发生在10月23日，据当地居民称，持续了约四个小时。袭击者在集体穆斯林祈祷结束后不久骑摩托车抵达，向居民开枪，抢劫商店并纵火焚烧房屋。居民表示，他们抢走了人们逃离时遗下的现金、食物和摩托车。

搜寻死者和失踪者

警方发言人维克托·姆谢利扎表示，在附近灌木丛和河流中搜寻时发现了更多遗体。执法人员最初确认10人死亡，但随着对失踪者的搜寻，死亡人数不断上升。截至周日，尚无人宣称对这起袭击负责。

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一名名为阿达穆的当地商贩表示，袭击者在数小时内行动，没有遭遇抵抗。猎人兼志愿安全队成员伊米塔·桑代解释说，道路状况不佳、地形复杂以及移动通信信号微弱，阻碍了迅速反应。他说，在安全部队抵达前，当地猎人和志愿者已开始在森林中追捕袭击者。

向受影响者提供援助

塔拉巴州政府下令向受影响者提供紧急援助，并委托塔拉巴州紧急事务管理局评估损失及分发食品和非食品物资。警方还报告称，已与军方一道额外部署战术部队、机动警察和常规警察。

州长阿格布·凯法斯谴责这些杀戮，并指示安全机构恢复秩序、拘捕责任人。此前，他于2026年1月2日宣布，由于社区间冲突、匪徒袭击以及农民与牧民之间的冲突，卡里姆-拉米多地区为需要特别安全关注的区域。国际特赦组织尼日利亚分会呼吁开展公正调查，为受害者伸张正义，并向受影响家庭提供赔偿。

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