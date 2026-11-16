韩国警方在一名税务会计师国家资格考试考生承认使用人工智能获取答案后展开调查。据《台北时报》报道，该考生在4月和7月举行的两轮考试中均排名第一。

通过律师承认

首尔地方警察厅表示，已通过该考生的律师收到书面承认，并将案件移交调查人员。在律师YouTube频道发布的一段视频中，该考生对自己的行为表达了深深的悔意。

据他所述，他用微型摄像头拍摄考题，将图像发送给AI，随后在智能手机上查看答案。此前，他因疑似使用智能眼镜而受到怀疑，因为他在第一轮考试中400分取得397.5分，在160道题中仅答错一道。该考生起初否认这些指控。

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该考生还表示，在辞职创业后，他遇到了经济困难。他的律师表示，不会披露更多细节，以免其他人复制这种作弊方法。

投诉与检查

该考试由韩国人力资源开发服务机构（HRDK）组织。该机构表示，考试期间有两名监考人员在场。HRDK主席李炳勋就这一事件致歉，并表示该服务机构将以妨碍工作为由对该考生提出刑事控告。

总统府表示，在一次会议后，官员决定全面检查国家资格考试中所有涉嫌使用AI作弊的案件。HRDK称，上个月，一名AI检查员在燃气工程师认证考试期间发现一名佩戴智能眼镜的考生。

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