德国北莱茵—威斯特法伦州警方将在2027年底停止使用美国公司Palantir的数据分析系统。该系统将由总部位于慕尼黑的Celonis公司的软件替代，该公司赢得了全欧洲范围的招标，阿纳多卢通讯社报道，并援引该州内政部的消息。

合同与过渡至新系统

新程序将在警方拥有的安全IT基础设施上运行。该部门表示，这将使执法机构能够保留对数据和关键流程的控制权。

与Celonis签订的合同期限最长为七年，据该部门称，其成本将低于此前的协议。具体金额未被披露。为确保有序过渡到新系统，现有的Palantir合同将持续至2027年10月。

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北莱茵—威斯特法伦州的决定是德国一个州首次放弃Palantir软件。在巴伐利亚州、黑森州和巴登—符腾堡州，这些系统仍在根据于2027年或更晚到期的合同使用。

对该决定的反应

自由民主党议员马塞尔·哈夫克称，放弃Palantir是反对派长期施压的结果。他认为，使用该系统使政府机构依赖美国技术。同时，他强调，数字主权不仅取决于供应商的注册地，还取决于国家对数据、技术和系统发展的实际控制。

Palantir批评了这一决定，并向《商报》表示，自2022年以来，该公司没有提交任何新的德国安全领域合同申请。该公司警告称，对德国公民生命和自由的保护可能会依赖于未经验证、且在国外不具竞争力的解决方案。数据保护专家和欧洲官员此前曾表示担忧，Palantir处理的敏感信息可能会被美国情报机构获取。

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