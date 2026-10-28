在南澳大利亚州，警方就涉及两名州议员的不同事件，向一名44岁男子发出警告。教育部长露西·胡德和伊丽莎白选区议员埃拉·肖表示，她们就是警方声明中提到的议员，澳大利亚广播公司新闻报道。

信息与在汽车旁的跟踪

据埃拉·肖称，该男子最初在网上联系她，并持续向她发送信息约六个月。这开始于她在今年州议会选举中赢得席位之前。

肖说，在一次当地社区活动期间，该男子跟着她走到她的汽车旁。她的家人在车旁等候，她们一起离开了现场。这名议员表示，她在工作中感到安全，但从网络信息发展到面对面相遇时的行为，令她感到担忧。

为议员举行安全简报会

露西·胡德于2022年首次当选。她表示，自己与该男子的接触大约始于三年前。有一次，她举办的一场社区活动中警方介入。胡德表示，该男子的行为并不具有攻击性，但令她担忧的是，她的孩子当时也在活动现场。

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两名议员均表示，她们的经历令自己感到沮丧，同时也肯定了南澳大利亚州警方的支持。她们还表示，将继续参加各自社区的公开活动。

警方表示，如果该人违反此类警告的条件，可能会面临正式的跟踪指控。今年以来，执法人员已调查18起事件，其中包括威胁州议员、跟踪或威胁议员选区办公室工作人员，以及破坏公物。去年此类调查共有11起。

在有报道称维多利亚州议员海伦·海因斯遭到疑似袭击后，将为所有州议员举行安全简报会。警方表示，针对议员的安全措施会持续审查，并在必要时根据当前威胁评估作出调整。

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