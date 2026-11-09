韩国釜山警方查获8人，其中包括一名初中生，他们试图转售门票，或就釜山烟花节观赏位置收费。检查在广安里海滩附近进行，当局估计约有120万人聚集参加第21届烟花节。

在沙滩上出售位置

据《韩国先驱报》报道，部分被查获人员在沙滩上铺设垫子占位，随后通过二手交易应用程序有偿出售这些位置。两名年龄约20多岁和30多岁的男子，分别为这类位置索要13万韩元和10万韩元。

一名初中生也试图就一个用垫子标记的位置收取10万韩元。鉴于其年龄，警方仅给予警告。

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门票转售和价格

执法人员还查获一名约30多岁的男子，他试图通过二手交易平台以高于票面价格转售两张R区门票。另一名约40多岁的女性试图加价出售两张S区门票。

根据《轻微违法行为处罚法》，检查中被查获的成年人被处以8万至16万韩元罚款。警方表示，将继续打击在人员密集的节庆和演出活动中转售门票和观赏位置的行为。

活动期间，广安里地区的餐厅和酒店因价格高昂而受到批评。一家餐厅以每桌80万韩元的价格提供四道菜和一瓶葡萄酒的套餐，另一家则规定每人15万韩元，条件是至少两人预订。根据市政府对节庆举办地500米半径内157家酒店及其他住宿设施进行的调查，活动当晚的住宿费用平均比普通周末高94.5%。15家设施将价格提高了至少三倍。

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