巴西圣保罗州警方在调查结束后，指控前圣保罗市议会主席米尔顿·莱特及另外12人参与犯罪组织。据《里约时报》报道，大多数报道共提及13名涉案人员。

该调查是在“Vectura Corrupta”行动框架内进行的，涉及PCC，即首都第一司令部（Primeiro Comando da Capital），涉嫌渗透圣保罗州公共交通公司。警方还向法院申请对全部13人实施预防性羁押。

警方说法

根据警方报告，莱特据称负责管理一些公交公司，调查人员认为这些公司属于PCC。执法人员还称，他是公交运营商Transwolff的实际所有人。这些说法是警方的版本，尚未得到法院确认。

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其他被点名的涉案人员包括市政交通机构SPTrans前主席莱维·多斯桑托斯·奥利维拉、巴西自由党成员达尼洛·莫尔加多·席尔瓦，以及卡拉·德保拉·米勒。奥利维拉、席尔瓦和米勒的辩护代表否认了相关指控。

后续程序

莱特自2026年9月18日起被临时羁押，当时他主动向当局投案。10月20日，因怀疑他在羁押期间获得特权，他从莫日达斯克鲁济斯的州立监狱被转移至瓜鲁柳斯第2临时拘留中心。

法院尚未就警方提出的预防性羁押申请作出决定。圣保罗州检察机关将审查材料，并决定是否提出正式指控。警方的结论并非判决，案件中的所有涉案人员在其罪行经法院证明前均被视为无罪。

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