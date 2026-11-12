巴基斯坦信德省警方已展开调查，此前一辆故障车辆在总统阿西夫·阿里·扎尔达里访问塔塔期间被编入其车队。涉事车辆为一辆车牌号为SPF-961的政府双排座丰田Revo皮卡，据报道，该车在行程中出现技术故障。

据《The Express Tribune》报道，信德省警察总监办公室于11月3日成立了一个由三人组成的委员会进行审查。警察总监要求该委员会在七天内提交附有建议的完整报告。

委员会成员

卡拉奇警察副总监阿哈德·汗被任命为委员会主席。委员会成员还包括负责后勤和福利的警察副总监祖拜尔·德雷沙克，以及负责财务的警察副总监坦维尔·阿拉姆·奥德霍。

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委员会须查明一辆存在故障且不适合使用的车辆是如何被指派加入总统车队的。委员会还须确定负责检查该皮卡并将其纳入此次行程的官员和工作人员。

技术状况和支出

调查将涵盖该车辆被编入车队时的机械状况、可能存在的既往技术缺陷，以及维修和保养记录。委员会还将单独审查信德省警察特别安全部门为燃料、运输、维修和采购新车辆所获分配及支出的资金。

如查实存在玩忽职守，委员会须点名负责人员，并根据现行规定建议采取部门措施。委员会还应提出措施，以防止在未来VIP和VVIP级别车队中发生类似事件。

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