自11月2日起，新加坡警方将使用统一号码6000 0999拨打所有外呼电话。这项新措施旨在帮助人们区分政府机构的真实来电与诈骗电话，Channel NewsAsia报道。

警方将成为该国首个实施这一机制的政府机构。每次接到来自6000 0999的电话后，当事人将收到来自gov.sg发件人标识的短信，其中包含进一步联系警方的方式。

该号码仅用于外呼

6000 0999号码将仅用于外呼，因此不会接听回拨电话。该号码也不会用于WhatsApp或Telegram。如有需要，公民可通过警方的反馈门户或热线联系警方。

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这项倡议由警方、Open Government Products、数字发展和信息部以及资讯通信媒体发展局共同实施。政府还计划逐步推出相关方式，使人们更容易识别和核实其他政府机构的外呼电话。

诈骗造成的损失

今年1月至9月，新加坡至少记录了3230起诈骗案件，犯罪分子在这些案件中冒充政府官员。受害者的总损失至少为1.425亿新加坡元。

诈骗分子最常冒充警方：在此期间，至少记录了1310起此类案件，损失至少为5330万新加坡元。警方呼吁民众不要仅因对方知道个人资料就认定其为官员，并应通过官方渠道核实其身份。该部门强调，政府工作人员不会通过电话要求转账或交出贵重物品、提供银行服务登录信息，或安装来自非官方商店的应用程序。

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