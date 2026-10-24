台湾警政署在采购新型战术背心的程序中，对防弹背心样品进行了测试，该采购项目总价值为11亿新台币。该机构计划订购55,556件背心，为全国各地警察配备装备，《台北时报》报道。

舒适度和贴合度评估

本月初，60名志愿警察参与了测试。他们试穿了制造商提交的样品，并评估其人体工学设计、贴合度和舒适度。参与者的反馈被匿名提交给该机构的后勤部门。

来自台湾、其他亚洲国家、欧洲和美国的十多家制造商获得了供应招标资格。该机构表示，不会优待本地或外国公司。

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提高价格上限

警方将一件战术背心的最高允许价格从1.2万新台币提高至3万新台币。该决定是在对制式防护装备质量提出投诉后作出的。

今年早些时候，该机构在此前的预算限制下采购了1,000件背心，并将其发放给巡逻警员。警察表示，这些装备僵硬、不舒适且尺寸不合身。警政署署长张荣兴指示就替换背心发布招标，以获得在舒适度、贴合度和防护性能方面更好的产品。新背心必须提供弹道防护和防刀刺保护。该机构还计划修改规定，使防弹背心被视为警察的个人装备，而非警局或巡逻队的共有财产。

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