台湾警方在11月28日地方选举前开展的全国性行动中，动员了4000多名执法人员。他们在750处地点开展突袭和检查，拘留320名嫌疑人，并发现337起刑事案件，《台北时报》报道。

针对有组织团伙的突袭行动

刑事局局长邱绍洲表示，在调查独立立法委员梅琴的助理张春杰的疑似当地协助者后，此次行动随即展开。据该消息来源称，张春杰在一宗涉嫌违反《国家安全法》的案件中获准保释后逃跑。

邱绍洲表示，调查人员确认嫌疑人与有组织犯罪团伙存在关联。与常规加强警察检查不同，此次行动针对的是被怀疑充当当地协助者的团伙成员经常光顾的企业及其他场所。

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邱绍洲还表示，调查和拘留不会按照固定时间表进行。警方计划追踪犯罪网络、瓦解其活动并切断资金渠道，所有涉嫌非法活动的情况都将受到彻底调查。

打击与外国机构有关联的团体

反帮派部门负责人岳英宗称，此次行动有两个目标：在投票前维护公共秩序，以及打击与外国机构有关联的有组织团体。他指出，警方将重点放在疑似当地协助者身上，因为在近期案件中，帮派据调查人员怀疑曾协助被通缉者逃避拘留并藏匿。

台湾22个市县的地方选举将选出九类地方职务人员，包括市长、县长以及市议会和县议会成员。

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