泰国警方正准备就一起诽谤案传唤人民党名单制议员鲁查诺克·斯里诺克，以及Facebook页面Godd Dam的运营者。该案与一张疑似伪造的700万泰铢银行转账凭证有关，该凭证据称将总理兼内政部长阿努廷·查恩维拉库尔列为资金收款人。

投诉由总理提出

据《曼谷邮报》报道，阿努廷·查恩维拉库尔在该凭证被发布到Godd Dam页面后提出投诉。鲁查诺克·斯里诺克随后转发了该帖文。

通罗警察局局长拉塔通·埃克提提库尔帕特表示，调查人员正在等待投诉方另一名证人的证词，之后才会发出传票。讯问计划于下周进行；这名官员称，此后调查人员将拥有足够证据采取进一步行动。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

斯里诺克和26岁的页面运营者柴拉特·雷卡瓦塔纳已因该发布行为被初步指控诽谤。柴拉特因另一起案件被羁押，因此将会在监狱中被正式告知这项指控。

开泰银行称凭证系伪造

此外，开泰银行就一张带有该行名称和The Wisdom标志的凭证涉嫌被伪造一事向警方报案。该银行在客户投诉处理中心核查该文件后，于10月26日向邦苏警察局提出投诉。

该凭证据称证明了一笔于2023年10月31日15时03分进行的700万泰铢转账。银行表示，该文件并非通过其系统生成，否认与其有关，并警告称其可能误导公众、损害声誉，并可能被用于诈骗。

关注我们在