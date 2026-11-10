英国警方表示，在喜剧演员拉塞尔·布兰德因强奸和性侵被监禁后，侦探正在评估有关他的新增报案和信息。据《塞浦路斯邮报》报道。

向调查人员提出的新报案

警方发言人表示，多人在审判期间及审判结束后联系了调查小组。他们提供了信息或报告了可能的刑事犯罪。

这名执法部门代表称，侦探正在作为当前调查的一部分评估这些信息。

周一，51岁的布兰德因被判强奸一名女子及性侵另外三名女子罪名成立，被判处10年6个月监禁。该媒体报道称，这些罪行发生在2004年至2009年间。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

其他报案及布兰德的立场

在有罪判决后，侦探表示他们正在核查另外两起涉嫌强奸的报案。其中一起涉及一名当时16岁的女孩。伦敦警察局局长也预计，其他女性可能会向执法部门报案。

布兰德否认所有指控，并表示自己从未在未经同意的情况下发生性行为。他的前女友杰迈玛·戈德史密斯在X上写道，2014年她因家中发生冲突而报警，但没有提出指控。

布兰德在英国因担任Channel 4频道《Big Brother》衍生节目的主持人而走红。此后，他从事电视和广播工作，并出演电影，包括《Get Him to the Greek》。

关注我们在