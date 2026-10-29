警方称两名涉嫌绑架儿童者在巴基斯坦死亡——Dawn

在巴基斯坦穆里德凯，两名因涉嫌绑架勒索并杀害5岁男童奥恩·阿巴斯而被拘留的嫌疑人在一场枪战中死亡。据《黎明报》报道，警方称死者为阿西夫和穆尼布。

警方对枪战的说法

警方称，穆里德凯警方与犯罪控制部门组成的联合小组当时正押送被拘留者，以起获凶器和其他证据。就在此时，武装人员据称向执法人员开火。

警方表示，袭击者试图释放被拘留者。枪战期间，阿西夫和穆尼布受伤并当场死亡。执法部门称，他们是被同伙开枪击中的，其同伙利用夜色逃脱。

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儿童绑架案

警方称，两个月前，嫌疑人在奥恩·阿巴斯于自家附近玩耍时将其绑架。他们据称索要200万卢比以释放这名儿童，但男孩的父亲穆尼尔·侯赛因无法筹集这笔钱。

执法人员还表示，嫌疑人住在这名儿童家人附近，对其家人进行监视，并打电话威胁其父亲索要赎金。案件移交给CCD后，调查人员确认电话来自一个在拉合尔注册的号码。该号码的持有人此前曾报告SIM卡丢失。

据警方称，周二晚上，根据被拘留者的指引，男孩的遗体在一个村庄的池塘中被发现。执法人员称，遗体被装入袋中并用砖块压住，以防浮出水面。

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