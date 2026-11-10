巴基斯坦拉瓦尔品第警方表示，已完成对电视新闻主播兼节目主持人拉比娅·阿赫桑死亡案的调查。死者的丈夫穆罕默德·阿赫桑已被拘留，调查人员称在事件中使用的一把手枪已被缴获。正如《黎明报》报道，案件已按故意杀人罪及非法持有武器罪相关条款立案。

是否撤回案件将由法院决定

一名不愿透露姓名的警方高级官员表示，案件举报人与嫌疑人之间可能达成和解并不取决于执法部门。他称，如果死者的兄弟提出撤回报案的申请，是否受理由一审法院决定。

这名官员是在评论有关拉比娅·阿赫桑的兄弟据称决定撤回针对其丈夫的报案、并称枪击为意外的消息。被拘留者本人也声称自己是意外开枪。

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警方资料与亲属的陈述

在对遗体进行初步检查时，警方发现颈部以下有枪伤。拉比娅·阿赫桑的遗体在卧室地板上被发现。执法人员指出，根据他们的初步结论，枪击并非近距离发生：颈部没有发现烟熏痕迹。

警方还表示，从这名电视主持人的丈夫处缴获的手枪没有许可证：他无法提供其在哈亚塔巴德购买的该武器的相关文件。据调查人员称，当嫌疑人据称将手枪指向妻子时，枪内装有子弹。执法人员将对这对夫妇的手机进行法医检验。

死者的兄弟胡拉姆·艾哈迈德向警方报案。他在文件中称，约14时30分，他的姐姐和母亲在院子里，而拉比娅·阿赫桑和丈夫在卧室。两名女子听到枪声后，死者的姐妹进入房间，看到拉比娅·阿赫桑倒在地板上的血泊中，她的丈夫则在旁边，手里拿着手枪。这对夫妇结婚16年，育有两个女儿。

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