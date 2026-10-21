伊斯兰堡警方表示，在一起与20岁学生莱巴·伊贾兹死亡有关的疑似签证诈骗案中，主要嫌疑人在据称由其同伙发动的枪击中受伤。该报称，伊贾兹可能自杀身亡。嫌疑人在住院后死亡，《黎明报》报道。

行动期间发生枪击

伊斯兰堡警方发言人表示，被拘留者向执法人员提供了另一名嫌疑人的信息。警方正带着他前往确认该人的下落时，四名骑着两辆摩托车的涉嫌同伙向执法人员胡乱开枪，试图解救被拘留者。

该嫌疑人受伤，而警方人员因防弹衣和防护措施未受伤，发言人表示。据其称，对其他涉嫌同伙的搜寻仍在继续。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

有关学生死亡的案件

莱巴·伊贾兹就读于国际伊斯兰大学。根据调查，她的家人为协助这名女孩前往美国继续学业支付了500万巴基斯坦卢比。这名被怀疑的代理人还被指控向她提供用于旅行的伪造文件。

伊贾兹死亡后，拉姆纳警察局依据涉及非故意杀人和数人具有共同意图行为的条款立案。巴基斯坦联邦调查局也根据该学生母系叔叔的投诉，就诈骗、教唆和移民诈骗登记了另一起案件。

根据该机构的说法，主要嫌疑人与一名女性同伙可能通过虚假陈述其身份和职业地位，从伊贾兹家人处获得数百万卢比。FIA称，这笔钱据称是为她的兄弟安排就业，以及安排莱巴进入美国哈佛大学而收取的。

关注我们在