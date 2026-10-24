尼日利亚首都阿布贾警方逮捕了7名嫌疑人，他们涉嫌绑架同一家庭的4名成员以及导致14岁的奥卢瓦达米洛拉·阿德达约死亡。根据Premium Times Nigeria报道，这家人向绑匪支付了1620万尼日利亚奈拉，之后绑匪又索要5000万奈拉。

家庭成员被绑架

据警方消息，8月23日，武装人员绑架了奥卢瓦达米洛拉及其母亲南希、12岁的弟弟大卫和家政工作人员詹妮弗·大卫。事件发生在阿布贾库杰的库奇亚科。

母亲约一小时后被释放，以便她协调支付赎金。大卫在家人交钱前逃脱。他说，绑匪将人质关押在山区，而他的姐姐用砍刀砍伤了其中一名袭击者。据男孩所述，女孩随后遭到殴打、被石头投掷，并被从山坡上推下。

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搜查和逮捕

警方情报部门特别战术单位指挥官维克托·戈弗雷表示，在一次基于情报开展的行动中，女孩的遗体于10月19日在库杰的图库巴森林被发现。遗体已被送往医院太平间保存，并可能进行尸检。

据警方消息，两名嫌疑人在卡杜纳州里贾纳社区被捕，另外5人在阿布贾萨格邦-卢格贝被拘留。警方还报告缴获4支AK-47步枪、1支自制左轮手枪、63发弹药、1辆摩托车、40万奈拉以及1部手机；警方称，该手机被用于赎金谈判。

调查人员还认为，该团伙与9月24日在库杰发生的商人约翰·阿里的绑架案有关。根据警方说法，他在交付300万奈拉和价值10万奈拉的手机充值卡后获释。调查仍在进行中，执法人员正在搜寻该团伙的其他涉嫌成员。

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