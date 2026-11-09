波兰女子三人篮球队在塞内加尔达喀尔举行的青年奥运会上夺得金牌，并在决赛中以12比11战胜中国队。据Interia Sport报道，这是波兰代表团在本届赛事中的首枚金牌。

晋级决赛之路

波兰队由斯特凡妮娅·奥努奥拉、莱娜·奥莱伊尼恰克、妮科拉·布热斯卡和加布里埃拉·斯特凡诺维奇组成。在通往决赛的道路上，她们以17比15击败法国队、以20比10击败中华台北队、以19比14击败埃及队。波兰队唯一一场失利是在对阵东道主塞内加尔队的比赛中，以19比20告负。

第四届夏季青年奥运会于10月31日至11月13日在塞内加尔首都举行。波兰共有24名运动员参加本届赛事，他们参加的项目包括拳击、柔道、田径、游泳、击剑、乒乓球、铁人三项和帆船。

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最后几秒的决胜

决赛中，波兰队在比赛结束前约七分钟时以5比1领先，但中国队缩小分差，并在终场前3分钟将比分扳平。莱娜·奥莱伊尼恰克命中远投，斯特凡妮娅·奥努奥拉随后得分，波兰队以11比9领先。

中国队将分差缩小至1分并获得球权，但比赛还剩10秒时，伊汉·谭出现走步违例。波兰队守住了12比11的胜利，夺得金牌。

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