波兰工会宣布Dino罢工及12月20日至23日抗议活动——RMF24

波兰工会OPZZ Konfederacja Pracy w Handlu宣布，将在零售连锁店Dino举行罢工，并在包括Kaufland、Biedronka和Lidl在内的其他连锁店举行抗议活动。活动计划于12月20日至23日举行，RMF24报道。

建议如何抗议

该工会呼吁商店员工认真并遵守规则地工作，但不要仓促行事，也不要超出自身承受能力工作。还建议参与者使用规定的休息时间、遵守职业健康与安全标准、佩戴黑丝带、向顾客介绍工作条件，并记录可能存在的违规行为以交给工会。

组织者称，存在人员短缺、额外职责、频繁变更排班以及对员工压力加大的问题。工会的呼吁指出，零售业员工往往获得最低工资水平的基本工资，也可能面临工作时间以外的工作指派。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

工会的要求

OPZZ Konfederacja Pracy w Handlu要求获得真正的罢工权、对员工的有效保护，以及对据该工会称侵犯劳动权利的公司实施更严格的制裁。该组织强调，销售指标不应比员工的健康和安全更重要。

抗议活动计划在圣诞节假期前夕举行。据行业出版物Wiadomości Handlowe报道，12月23日晚间商店关闭后，大型食品和非食品零售场所将于12月28日上午恢复营业。原因是平安夜、圣诞节以及12月27日的星期日相连，而该星期日适用贸易禁令。

关注我们在