负责波兰情报机构工作的部长托马什·谢莫尼亚克表示，关于乌克兰的和平协议不会阻止俄罗斯联邦——侵略国——针对欧洲国家的混合行动。据他所说，即使俄罗斯针对乌克兰的战争结束，莫斯科仍将试图恐吓欧洲各国政府并削弱北约。Politico Europe援引这名官员的采访报道称。

铁路和国防设施成为目标

谢莫尼亚克表示，近几个月来，俄罗斯的秘密行动有所加强。据他所说，此类行动的执行者已从纵火焚烧仓库和购物中心，转向袭击铁路、通信设施和国防设施。

这名波兰部长称，其中一部分行动旨在破坏对乌克兰的供应。波兰是西方援助基辅的重要运输枢纽，因此尤其容易受到此类威胁。去年，在华沙附近，谢莫尼亚克称奉俄罗斯命令行事的破坏分子炸毁了一条向乌克兰运输援助物资主要线路上的一段铁路。

本月早些时候，爱沙尼亚的警卫阻止了一起针对无人机制造厂的纵火企图。该国当局将此事归咎于俄罗斯军事情报部门。

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对支持乌克兰的影响及对北约的要求

谢莫尼亚克指出，仅根据事件数量评估此类行动的强度很困难。尽管纵火仍然普遍，但一次针对铁路的袭击就可能造成大规模人员伤亡的灾难。据他所说，目标不仅是破坏基础设施，也是通过散布恐惧、紧张情绪以及对欧洲政府的不信任，削弱社会支持乌克兰的意愿。

这名波兰部长还称，俄罗斯周五侵犯波兰领空是偶然事件的可能性“接近于零”。他认为，此类事件可能是在测试波兰及其北约盟友的反应。

谢莫尼亚克表示，俄罗斯正试图将乌克兰的和平与构建所谓欧洲新安全架构联系起来。莫斯科再次提出要求，将北约的军事存在恢复至1997年的水平——即波兰和波罗的海国家加入联盟之前。这将意味着撤出为保卫这些国家而部署在当地的盟军部队。Politico指出，尚未同意作出任何此类让步。

谢莫尼亚克表示，波兰和其他北约成员国有权自行决定其领土上的盟军兵力和军事设施数量。他还认为，无论乌克兰局势的发展对莫斯科有利还是不利，都可能促使俄罗斯扩大其混合侵略。

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